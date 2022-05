Lisboa recebe Gymnaestrada em 2027

Em comunicado, o presidente da Federação de Ginástica de Portugal (FGP), Luís Arrais, considera quee é também “” que têm sido conseguidos pela modalidade.”, afirmou Luís Arrais.O líder da FGP referiu ainda que o evento mudará a “importância do desporto e da saúde em Portugal”, considerando que a "atividade física é o motor da sociedade”.A Gymnaestrada, que em 2023 decorrerá em Amesterdão, é o maior evento de ginástica não competitiva do mundo, e é organizada desde 1953, de quatro em quatro anos, sob a égide da Federação Internacional de Ginástica (FIG).Em 2003, Lisboa acolheu a 12.ª edição do evento, que decorreu em 21 locais diferentes e contou com cerca de 25.000 participantes, oriundos de 47 países, que protagonizaram cerca de 1.000 apresentações.