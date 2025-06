Lorene Bazolo iguala recorde de Portugal dos 100 metros

Bazolo já tinha corrido 11,10 em agosto de 2021, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, e ameaçava o recorde esta época, depois de recentes 11,05 com vento irregular, de 2,1 metros por segundo.



Agora, as condições estiveram excelentes, com vento de 1,9 m/s, quase no limite do permitido para marcas válidas, e Lorene Bazolo aproveitou bem a ocasião, para uma vitória à frente da espanhola Maria Isabel Pérez (11,26) e da são-tomense Gorete Semedo (11,27).



A atleta lusa ficou a três centésimos apenas do apuramento direto para os Mundiais Tóquio2025, que não vai falhar, atendendo ao bom ranking na prova.



Aos 42 anos, a atleta de origem congolesa e naturalizada há nove anos, está a conseguir os melhores registos da carreira no hectómetro.



Pedro Buaró, recordista de Portugal do salto com vara, ainda está longe do seu melhor, mas venceu o concurso, com 5,40 metros.



Também distante da melhor forma, mas vencedor em Braga, esteve Tsanko Arnaudov, vencedor com um arremesso de 18,69 metros.



Etson Barros iniciou a época nos 3.000 metros obstáculos e também venceu, em 8.36,39 minutos, enquanto Jessica Inchude triunfou no peso, com 18,13 metros.



Omar Elkhatib e Ericsson Tavares, dois dos integrantes da estafeta 4x400 metros apurada para os Mundiais, em Tóquio2025, conseguiram a 'dobradinha' nos 400 metros, com registos de 46,26 e 46,62 segundos, respetivamente.



A sétima edição do Meeting de Braga, que decorreu no Estádio 1.º de Maio, tem o nível de bronze do World Continental Tour, da World Athletics, o que lhe dá bónus de pontuação para os rankings mundiais, uma das vias de acesso aos Campeonatos do Mundo.



Estiveram presentes 138 atletas estrangeiros, de 47 países, 30 deles olímpicos.