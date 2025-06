Lorène Bazolo melhora recorde nacional dos 200 metros nos Europeus por equipas

Quase duas semanas depois de ter igualado o melhor tempo luso de sempre no hectómetro, com 11,10, Bazolo foi quinta colocada nos 200 metros e retirou três centésimos à sua anterior melhor marca, fixada em agosto de 2021, num ‘meeting’ em La Chaux-de-Fonds, na Suíça.



A atleta do Sporting, que completou 42 anos em maio, deu 12 pontos a Portugal no Campeonato da Europa por equipas, nos quais o conjunto das ‘quinas’ entrou para o último dia de provas no 11.º lugar, com 190 pontos, 30 acima da zona de despromoção ao segundo escalão.