Lorène Bazolo quinta nos 100 metros no meeting de Madrid

Bazolo, que em junho igualou o seu recorde nacional na distância, de 11,10 segundos, correu hoje em 11,43, com vento desfavorável, em final ganha pela húngara Boglarka Takacs (11,26).



Aos 42 anos, a atleta de origem congolesa e naturalizada há nove anos, está a conseguir os melhores registos da carreira no hectómetro, tendo bom ranking e, por isso, qualificação encaminhada para os Mundiais Tóquio2025, em setembro, mesmo sem marca direta.



No salto com vara, Pedro Buaró conseguiu a melhor marca pessoal do ano, 5,60 metros, para ser sexto classificado, o mesmo lugar que ocupou Tsanko Arnaudov no peso, com 19,33 metros.



Na série B dos 400 metros, o olímpico João Coelho foi terceiro, com 46,19 segundos de marca.