Lorenzo Musetti é o primeiro semifinalista masculino

O italiano de 23 anos, que nunca tinha ido além dos oitavos de final na terra batida parisiense, bateu o 16.º jogador mundial com os parciais de 6-2, 4-6, 7-5 e 6-2, em duas horas e 47 minutos.

Pela segunda vez nas `meias` de um Grand Slam - alcançou as semifinais de Wimbledon no ano passado -, o número sete mundial irá defrontar o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em título e vice-líder do ranking ATP, e o norte-americano Tommy Paul (12.º).