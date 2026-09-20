Luana Dourado é a nova campeã mundial júnior de bodyboard no Brasil

A jovem atleta portuguesa escreveu uma página dourada no bodyboard nacional ao conquistar o título de campeã mundial júnior na Praia do Solemar, em Jacaraípe. Depois de ter sido vice-campeã mundial em 2025, Luana Dourado deu o passo que faltava para chegar ao topo da modalidade, impondo-se na final à brasileira Melissa Souza por 12,50 pontos contra 8,75.



Ao longo da competição, a atleta do Clube Naval Povoense evidenciou consistência e qualidade nas ondas brasileiras. Nas meias-finais afastou a francesa Emie Padois, depois de já ter eliminado a brasileira Karen Souza nas rondas anteriores. Na fase de grupos, superou ainda uma bateria que contou com as portuguesas Carolina Dias e Sofia Pinheiro.



A conquista reforça o estatuto de Luana Dourado como uma das maiores promessas do bodyboard feminino português. Aos títulos nacionais e europeus já conquistados junta agora a mais prestigiante distinção do escalão júnior mundial.



O feito foi celebrado pelo Clube Naval Povoense nas redes sociais. “Hoje, celebramos o talento, a determinação e a coragem de uma atleta que acaba de escrever mais uma vez o seu nome na história. Luana Dourado, campeã mundial júnior. Da Salgueira para o mundo. Do Naval para o mundo”, destacou o clube.



Com apenas 16 anos, Luana Dourado continua a afirmar-se entre a elite da nova geração do bodyboard internacional, levando o nome de Portugal ao lugar mais alto do pódio mundial.