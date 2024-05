Luca Bagnara vence Volta a Portugal do Futuro, João Martins última etapa

João Martins, que integrou a fuga do dia, completou os 150,8 quilómetros da tirada entre Figueiró dos Vinhos e Caldas da Rainha em 3:42.47 horas (média de 40,613 km/h), batendo João Silva (Óbidos), segundo colocado, por três segundos, e Pedro Castro Pinto (Efapel), terceiro, por cinco.



Bagnara cortou a meta na 10.ª posição, integrado no pelotão, que chegou a 43 segundos do vencedor, conquistando a prova com 1.42 minutos de vantagem sobre o costa-riquenho Dylan Jimenez (Vigo-Rias Baixas) e 2.07 sobre Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), segundo e terceiro classificados.



O jovem ciclista italiano, de 20 anos, obteve em Portugal o resultado mais destacado da curta carreira, sucedendo a João Silva na lista de vencedores da prova, depois de ter vencido a etapa rainha, que terminou no Alto de São Macário, em São Pedro do Sul.



João Martins beneficiou dos pontos nas metas volantes e da vitória na chegada para conquistar a camisola verde, da classificação por pontos, Alexandre Montez impôs-se na da montanha, enquanto a da juventude manteve-se com Gorka Corres (Caja Rural Alea) e a equipa Polti Kometa foi a vencedora coletiva.