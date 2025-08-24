Lucas Lopes entra no top 20 da Volta a França do Futuro
O ciclista português Lucas Lopes subiu hoje ao 17.º lugar da Volta a França do Futuro, depois da primeira etapa, que foi ganha pelo britânico Noah Hobbs e que teve dois lusos no top 20.
No final dos 188,6 quilómetros entre Aoste e Saint-Galmier, Hobbs impôs-se em 4:14.45 horas, o mesmo tempo do italiano Davide Donati e do mexicano Cesar Macias, segundo e terceiro, respetivamente, com Daniel Moreira no 12.º lugar e Lucas Lopes no 16.º.
Na geral, o francês Paul Seixas, que venceu o prólogo da véspera, mantém a liderança, com o mesmo tempo do italiano Lorenzo Finn e oito segundos de avanço sobre o norueguês Jorgen Nordhagen, sendo que Lucas Lopes, vencedor da juventude na Volta a Portugal, subiu cinco postos, para 17.º, a 29 segundos.
Daniel Moreira é agora 28.º, a 40 segundos, Daniel Lima manteve o 44.º posto, a 50, Rafael Barbas subiu a 58.º, a 1.08 minutos, Gonçalo Tavares ascendeu a 74.º, a 1.19, e João Martins escalou para 103.º, a 2.31.
Na segunda-feira, o pelotão da 61.ª edição do Tour de l’Avenir, prova da Taça das Nações sub-23, percorre 136,7 quilómetros, entre Saint-Symphorien-sur-Coise e Vitry-en-Charollais.
