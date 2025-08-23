Lucas Lopes foi o melhor português no prólogo da Volta a França do futuro

O recente vencedor da classificação da juventude na Volta a Portugal e campeão nacional de contrarrelógio de sub-23 terminou a 29 segundos do francês Paul Seixas, luso-descendente que triunfou em 7.19 minutos um prólogo em subida e que terminava numa contagem de montanha de terceira categoria.



O italiano Lorenzo Finn concluiu a apenas sete décimos de segundo de Seixas, campeão do mundo júnior de contrarrelógio, com o austríaco Marco Schrettl a ser terceiro, a sete segundos.



Daniel Moreira, campeão nacional de sub-23, foi 38.º, a 40 segundos, Daniel Lima terminou em 44.º, a 43, seguido de Rafael Barbas, em 71.º, a um minuto, Gonçalo Tavares, 95.º, a 1.19, e João Martins, 156.º, a 2,31.



No domingo, corre-se a primeira etapa da 61.ª edição do Tour d’Avenir, prova da Taça das Nações de sub-23, com um percurso de 188,6 quilómetros, entre Aoste e Saint-Galmier.

