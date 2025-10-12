Lucas Lopes muda-se para Efapel em 2026

“Escolhi juntar-me à equipa Efapel Cycling em 2026, porque acredito que será um passo importante a dar na minha carreira. É uma equipa que oferece excelentes condições aos corredores para evoluírem, e acredito que principalmente o José Azevedo é a pessoa ideal para me ajudar, dada a experiência que tem a nível nacional e internacional”, assumiu.



Citado nas redes sociais da equipa, Lucas Lopes, de 22 anos, considera que a Efapel tem “o ambiente ideal para continuar a aprender e evoluir”, garantindo estar “muito motivado para começar esta nova fase, com a mesma ambição e dedicação de sempre”.



Além de ter sido o melhor jovem, Lucas Lopes terminou a última edição da Volta a Portugal na nona posição e foi oitavo na prova de fundo de sub-23 dos Europeus, uma posição apenas superada pelo título de Cândido Barbosa em 1996, e pelo segundo lugar de Nelson Oliveira em 2010, ambos no mesmo escalão.



Lucas Lopes foi ainda 12.º nos Mundiais e terminou na 15.ª posição o Tour d’Avenir, já depois de se ter sagrado campeão nacional de contrarrelógio de sub-23 e ter vencido a Volta a Portugal do Futuro.

