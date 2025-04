Luciano Darderi conquista torneio de Marraquexe

Num encontro decidido em dois ‘tie-breaks’ e no qual apenas houve duas quebras de serviço, Darderi, 57.º do ranking mundial, superiorizou-se a Griekspoor, 37.º, por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-4), em duas horas e quatro minutos.



Depois de ter perdido os dois anteriores confrontos com o neerlandês, Darderi conseguiu pela primeira vez vencer Griekspoor, conquistando o seu segundo título, após ter vencido em Córdoba em 2024.



Griekspoor regressou a uma final, pela primeira vez desde 2023, quando conquistou os seus dois únicos troféus ATP, em 's-Hertogenbosch e Pune.