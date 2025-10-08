Lúcio Rocha e Bruno Coelho regressam aos convocados da seleção de futsal

Com vista a mais dois duelos de preparação para o Europeu do próximo ano, com a Letónia em 19 e 21 de outubro, o selecionador Jorge Braz chamou hoje 16 jogadores, mais três em comparação com a última convocatória.



Lúcio Rocha (Benfica) e Bruno Coelho (Riga) são duas das novidades nas opções para os próximos jogos, mas também o guarda-redes André Correia (Benfica) e o ala Miguel Ângelo (Fortitudo Pomezia).



Portugal, bicampeão europeu de futsal, vai estagiar entre domingo e 22 de outubro, primeiro na FPF Arena e já depois na Letónia, onde disputará os dois jogos no Team Sports Multifunctional Hall, em Riga.



No âmbito da preparação para o Europeu, a equipa ainda disputará mais jogos, depois da Letónia: em 11 e 12 de novembro estão previstos dois jogos com a Eslovénia, e, depois, com Cazaquistão (19 de dezembro) e Ucrânia (21).



No próximo ano, a seleção terá jogos de preparação em 15 e 16 de janeiro, já muito próximo do Europeu, com adversários ainda a definir.



O Europeu, que terá o sorteio da fase final em 24 de outubro, decorrerá na Letónia, Lituânia e Eslovénia, entre 20 de janeiro e 07 de fevereiro de 2026.

