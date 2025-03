Lúcio Rocha recusa "facilitismos" no fecho da qualificação para o Europeu de futsal

“Nesta equipa não há facilitismos, não queremos dar chances”, observou Lúcio Rocha, de 20 anos, em declarações publicadas no sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



Portugal, bicampeão europeu em título, recebe Andorra na sexta-feira, a partir das 19:00, no Pavilhão Multiusos de Paredes, encerrando a participação na fase de apuramento em Amesterdão, nos Países Baixos, em 12 de março, em partida com início às 19:30 locais (18:30 em Lisboa).



“Apesar do resultado que tivemos lá [7-2], não podemos relaxar, pelo contrário. Andorra tem feito resultados interessantes, até acima do que se esperava, na teoria. É uma equipa muito forte no contra-ataque. Dos nove golos que marcaram até agora na qualificação, sete deles foram de contra-ataque”, avisou o ala.



Portugal já garantiu o primeiro lugar do Grupo 7 da Ronda Principal de qualificação para o Europeu de 2026, que se vai realizar na Lituânia e na Letónia, com quatro vitórias em igual número de encontros, totalizando 12 pontos, seguido dos Países Baixos (cinco), Andorra (três) e Macedónia do Norte (um).



Lúcio Rocha destacou também as convocatórias dos estreantes Bruno Maior, Tiago Macedo e Pedro Santos, com os quais partilha “algumas das melhores memórias” da ainda curta carreira, que foram “recebidos da melhor maneira”.



"Esta é a seleção mais especial de todas, mas são jogadores que estão cá desde muito novos e recentemente foram campeões europeus de sub-19 comigo também. (...) São jovens fantásticos, que merecem cá estar e espero que seja a primeira de muitas convocatórias”, assinalou.