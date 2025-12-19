Lucro da Nike cai 31% no primeiro semestre e operações pós-mercado recuam 9%

A receita da empresa de vestuário e equipamento desportivo atingiu os 24,147 mil milhões de dólares no primeiro semestre do ano fiscal, um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.



Por segmento, as vendas grossistas cresceram 8%, para 7,5 mil milhões de dólares, enquanto as vendas diretas ao consumidor caíram 9%, para 4,6 mil milhões de dólares, devido a uma queda de 14% no comércio eletrónico e de 3% nas lojas próprias.



Na sessão prolongada após o fecho de Wall Street, as ações da Nike caíram 9,8%, noticiou a agência Efe.



O presidente e CEO da Nike, Elliott Hill, sublinhou em comunicado que a empresa está "a meio caminho da recuperação" e reafirmou que estão a ser tomadas medidas para "impulsionar o crescimento e a rentabilidade a longo prazo".



Este estas estão "a reestruturação da equipa, o reforço das parcerias e a inovação centrada no atleta".



Já o vice-presidente executivo e diretor financeiro, Matthew Friend, indicou que a empresa está confiante de que os ajustes realizados irão reforçar a saúde financeira das suas marcas.



A margem bruta da Nike caiu 300 pontos base para 40,6%, principalmente devido ao aumento das tarifas na América do Norte. Apesar disso, a receita na região cresceu 9% graças ao aumento das vendas e dos preços.



Na Europa, Médio Oriente e África, a receita aumentou 3%.



Em contraste, a 'Grande China', que inclui a China continental, Hong Kong e Taiwan, registou uma queda de 17%, enquanto a Ásia-Pacífico e a América Latina apresentaram uma queda de 4%.



A empresa sublinhou ainda, no comunicado, que continua "focada na inovação, na expansão do seu portefólio e na otimização das suas operações diretas e digitais para responder aos desafios do mercado global".



