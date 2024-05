Luís Costa 7.º no "crono" da Taça do Mundo de paraciclismo

Numa competição importante para aferir a qualificação para os Jogos Paralímpicos Paris2024, Costa concluiu o exercício de 19,7 quilómetros da classe H5 em 31.49 minutos, a 3.25 do vencedor, o neerlandês Mitch Valize.Em H4, e com a mesma distância, Flávio Pacheco registou o 18.º melhor tempo, de 33.08 minutos, distante do vencedor, o belga Jonas van de Steene (27.54), enquanto Carlos Neves foi 25.º.Esta sexta-feira, Telmo Pinão enfrenta o "crono" da classe C2, também com 19,7 quilómetros.