Luís Costa em 4.º na Taça do Mundo de paraciclismo

Luís Costa, que compete numa handbike, percorreu os 21 quilómetros em 31.01,12 minutos, gastando mais 2.58 minutos do que o vencedor, o neerlandês Mitch Valize, que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que cronometrou 28.18,11.O francês Loic Vergnaud, a 34,48 segundos de Valize, e o chinês Qiangli Liu, que gastou mais 1.29,19 do que o vencedor, completaram o pódio, arrecadando a prata e o bronze respetivamente.Na classe H4, no mesmo percurso de 21 quilómetros, Flávio Pacheco conseguiu a 11.ª posição, com 32.09,63 minutos, mais 3.50,55 do que o vencedor, o neerlandês Geert Schipper (28.19.07).Competindo a título individual e não pela seleção portuguesa, Carlos Neves foi 24.º na prova da classe H4, a 6.18,43 do vencedor.Nesta sexta-feira, Bernardo Vieira, em C1, e de Telmo Pinão, em C2, disputarem os respetivos contrarrelógios individuais de 21 quilómetros.