Luís Mendonça primeiro líder no Troféu Joaquim Agostinho

Depois de anuladas várias tentativas de fuga, os últimos três quilómetros juntaram os mais fortes na frente, com Luís Mendonça a arriscar na descida para a meta e a entrar destacado na decisiva reta de 600 metros.



'Sprintou' à frente da concorrência e manteve a vantagem, deixando o resto do pódio para Daniel Mestre (W52-FC Porto) e Daniel Freitas (Miranda-Mortágua).



“A última subida foi muito atacada e formou-se um grupo na frente. Sei que tenho facilidade a descer e que posso aí fazer a diferença. Havia duas curvas mais fechadas, imediatamente antes da curva para a reta da meta. Acelerei aí e quando cheguei à reta olhei para trás e vi que tinha vantagem. Foi um 'sprint' de 600 metros. Nos últimos 200 sofri e ainda temi perder a etapa”, admitiu Luís Mendonça.



Mendonça tem quatro segundos para uma dupla do FC Porto, Daniel Mestre e João Rodrigues, que conseguiu seis segundos de bonificação acumulados nos dois pontos quentes do dia.



“Vim a esta corrida para ganhar. É demasiado importante para ser preparação seja para o que for, pelo que não é um teste para a Volta a Portugal, mas um objetivo. Levo o Troféu Joaquim Agostinho muito a sério. É uma prova internacional. Para mim é uma enorme alegria ter vencido a etapa e lutarei por manter a camisola amarela”, completou Luís Mendonça.



O Grande Prémio Internacional de Torres Vedras – Troféu Joaquim Agostinho termina domingo com a segunda etapa, com início no Turcifal e fim no parque eólico da Carvoeira, após 145,2 quilómetros e com menta estabelecida num exigente prémio de montanha de primeira categoria.