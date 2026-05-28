Luís Montenegro assume Portugal candidato a ganhar Mundial2026 de futebol

“Assumimos, sem rodeios, que somos candidatos a poder ganhar o Campeonato do Mundo. Temos muitos desportistas que são os melhores do mundo. Este é um alento à nossa capacidade enquanto país, de podermos pensar que, em todas as áreas de atividade, com espírito de equipa, superação e vitória, conseguimos fazer coisas que os outros ainda não fizeram. É um exemplo nacional que, muitas vezes, o desporto dá corpo”, frisou, na sessão da abertura da conferência “Bola Branca”.O Mundial2026 será o primeiro de sempre com 48 seleções e vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho, com organização dos Estados Unidos, do Canadá e do México, estando a seleção nacional integrada no Grupo K com República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia.Luís Montenegro apontou que Portugal, em todas as áreas da sociedade, precisa da “mentalidade vencedora” que o desporto tem aportado, notando a capacidade de “espremer talento” e o longo caminho a percorrer na prática de atividade física.“Fizemos um investimento nunca antes feito no desporto. Nós somos um país que ainda pratica pouco desporto. Estamos na ‘cauda’ da Europa e temos um caminho longo a percorrer. Não é obrigatório que o investimento se traduza em resultados, mas, para haver resultados, tem de haver investimento”, expressou o governante.Nesta perspetiva, Luís Montenegro enumerou o ciclismo de pista como o exemplo principal, com o velódromo erigido em Sangalhos a possibilitar duas medalhas em Jogos Olímpicos, numa modalidade que, até então, tinha pouca tradição no país.“O ciclismo de pista é a melhor forma de explicar que investir é o caminho para se poder alcançar sucesso. O facto de termos um velódromo não nos permite dizer que teremos muitas medalhas, mas sem aquele equipamento ninguém consegue aprimorar o seu talento”, sublinhou, na abertura da quarta edição da conferência.