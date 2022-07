Lusitanos XV disputam fase de grupos da Super Cup de râguebi antes da repescagem

A franquia portuguesa, vice-campeã em título da competição, volta a defrontar os espanhóis Castilla y León Iberians, os belgas Brussels Devils e os neerlandeses Delta na Conferência Oeste, com os seis jogos do grupo a disputarem-se entre 11 de setembro e 28 de outubro.



O torneio final de repescagem para o Mundial disputa-se no Dubai, entre 06 e 18 de novembro, com Portugal, Estados Unidos, Quénia e Hong Kong a disputarem a última vaga em França.



A campanha dos Lusitanos XV arranca com uma visita aos Delta (11 de setembro), em Amesterdão, seguida de uma receção aos Brussels Devils (17 de setembro) e nova deslocação para defrontar os Iberians (25 de setembro), em Valladolid.



A segunda volta da fase de grupos inicia-se com uma receção aos espanhóis (15 de outubro), seguida de visitas a Bruxelas (22 de outubro) e da receção aos Delta (28 de outubro).



Ao contrário das deslocações ao estrangeiro, os jogos em casa dos Lusitanos ainda não têm local determinado pela FPR, que não adiantou, também, quaisquer outros detalhes sobre a nova época da competição.



A equipa dos Lusitanos XV é uma franquia da responsabilidade da FPR que disputa a Super Cup desde a época passada, ano em que foi lançada pela Rugby Europe para ajudar a desenvolver a modalidade nos países emergentes.



Por opção da FPR, os Lusitanos XV utilizam apenas jogadores dos campeonatos nacionais que sejam elegíveis para a seleção portuguesa de râguebi, com o objetivo de conferir-lhes experiência internacional e alargar a base de recrutamento dos ‘lobos’.



Na época passada, os Lusitanos XV perderam apenas a final da competição, disputada em Lisboa, frente à franquia georgiana dos Black Lion.