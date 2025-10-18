Lusitanos XV seguem em segundo na Super Cup europeia

A franquia da Federação Portuguesa de Rugby já vencia ao intervalo por 31-3, com ensaios de Tomás Marques, Santiago Lopes, Guilherme Costa e Alfredo Almeida (dois) e aumentou na segunda parte com um ‘bis’ de Santiago Lopes e um toque de meta de Pedro Ferreira.



Os espanhóis Iberians, que venceram na vista aos neerlandeses Delta (50-17) lideram pela melhor diferença de pontos marcados e sofridos, seguidos pelos Lusitanos, Bohemia Warriors (cinco), Delta (quatro), Romanian Wolves e Brussels Devils (ambos com zero).



A Rugby Europe Super Cup é uma competição europeia de franquias criada pela Rugby Europe em 2021/22 para promover o desenvolvimento da modalidade em nações emergentes.



Os Lusitanos XV, da responsabilidade da Federação Portuguesa de Rugby, são uma das equipas que disputam a Super Cup desde a primeira edição, tal como os belgas Brussels Devils, os espanhóis Castilla y León Iberians e os neerlandeses Delta.



A equipa portuguesa foi vice-campeã em 2022 e 2024, após perder as finais com os georgianos Black Lion, campeões de todas as quatro edições e que não disputam a presente edição.



Em 2025/26, a Rugby Europe Super Cup é disputada num formato de 'round robin' entre Lusitanos XV, Bohemia Warriors (República Checa), Brussels Devils (Bélgica), Castilla y León Iberians (Espanha), Delta (Países Baixos) e Romanian Wolves (Roménia).



Os quatro primeiros classificados apuram-se para as meias-finais, em janeiro, a disputar em casa das equipas melhores classificadas na fase de todos contra todos. A final também será disputada no terreno da melhor das duas equipas apuradas nessa fase.



