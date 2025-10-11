Lusitanos XV vencem Bohemia Warriors na estreia da Super Cup europeia de râguebi

A franquia da Federação Portuguesa de Rugby empatava 14-14 ao intervalo, mas conseguiu somar o ponto de bónus ofensivo (6-3 em ensaios) frente aos checos, perdendo apenas na diferença de pontos para os espanhóis, que na sexta-feira bateram os Brussels Devils por 66-20.



Ainda hoje, os neerlandeses Delta venceram na visita aos Romanian Wolves (40-17), sem bónus, e seguem em terceiro lugar, com quatro pontos, atrás de Iberians e Lusitanos, ambos com cinco, e à frente de Boehmia Warriors, Wolves e Devils, todos com zero.



A Rugby Europe Super Cup é uma competição europeia de franquias criada pela Rugby Europe em 2021/22 para promover o desenvolvimento da modalidade em nações emergentes.



Os Lusitanos XV, da responsabilidade da Federação Portuguesa de Rugby, são uma das equipas que disputam a Super Cup desde a primeira edição, tal como os belgas Brussels Devils, os espanhóis Castilla y León Iberians e os neerlandeses Delta.



A equipa portuguesa foi vice-campeã em 2022 e 2024, após perder as finais com os georgianos Black Lion, campeões de todas as quatro edições e que não disputam a presente edição.



Em 2025/26, a Rugby Europe Super Cup é disputada num formato de ‘round robin’ entre Lusitanos XV, Bohemia Warriors (República Checa), Brussels Devils (Bélgica), Castilla y León Iberians (Espanha), Delta (Países Baixos) e Romanian Wolves (Roménia).



Os quatro primeiros classificados apuram-se para as meias-finais, em janeiro, a disputar em casa das equipas melhores classificadas na fase de todos contra todos. A final também será disputada no terreno da melhor das duas equipas apuradas nessa fase.