Má qualidade da água cancela evento que era teste para os Jogos Olímpicos no Sena

O evento da Taça do Mundo de Natação em Águas Abertas foi cancelado porque "a qualidade da água do Sena permaneceu abaixo dos padrões aceitáveis para salvaguardar a saúde dos nadadores", disse hoje a Federação Francesa de Natação (FFN) num comunicado.



A qualidade da água fica abaixo dos padrões aceitáveis quando as chuvas provocam o transbordamento de resíduos não tratados para o Sena.



A capital francesa está a gastar muito em projetos de gestão da água que, segundo as autoridades, tornarão menos frequente a poluição causada pelas tempestades.



O presidente da World Aquatics, Husain al-Musallam, disse que a organização está "desapontada, mas a saúde dos atletas deve ser sempre a principal prioridade".



"A World Aquatics continua entusiasmada com a perspetiva de provas olímpicas no centro da cidade para os melhores nadadores de águas abertas do mundo no próximo verão. No entanto, este fim de semana demonstrou que é absolutamente imperativo que sejam postos em prática planos de contingência robustos", afirmou no comunicado.



O Sena é o local escolhido para a maratona de natação nos Jogos do próximo verão e da etapa de natação do triatlo olímpico e paraolímpico.



Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris e as autoridades da cidade afirmaram hoje numa declaração conjunta que "nas últimas semanas, a qualidade da água do Sena atingiu regularmente os níveis exigidos para a realização de competições no rio".



A qualidade da água será monitorizada de perto nos próximos dias, na esperança de que os triatletas possam competir no Sena durante um evento de teste agendado para entre 17 e 20 de agosto.



"Até 2024, serão construídas novas infraestruturas para melhorar ainda mais o tratamento das águas pluviais, a fim de melhorar a qualidade da água", acrescentaram.



Essas obras públicas incluem um reservatório subterrâneo gigante em Paris que armazenará o excesso de água durante as tempestades, para que não tenha de ser derramada sem tratamento no rio e possa ser tratada mais tarde.



As autoridades parisienses afirmam ainda que o calendário dos eventos olímpicos no rio pode ser ajustado no próximo ano, se a qualidade da água não permitir que se realizem nas datas originais.



Segundo o comunicado, as condições meteorológicas recentes foram "excecionais", tendo a região de Paris registado as chuvas de verão mais intensas desde 1965.