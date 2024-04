Macau acolhe Jogos Nacionais da China em 2025

A comissão disse que a região semiautónoma vai receber na 15.ª edição do evento desportivo todas as provas de ténis de mesa e de basquetebol 3x3, assim como a competição sub-18 masculina de basquetebol de cinco e o torneio de voleibol feminino.



Macau vai também organizar uma competição amadora de karaté, aberta a toda a população, de acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira à noite.



Os Jogos Nacionais são o principal evento desportivo chinês e realizam-se a cada quatro anos. A 15.ª edição tem lugar entre 9 e 21 de novembro de 2025 e, pela primeira desde a sua criação, em 1959, vai incluir provas fora da China continental.



Além disso, o território vai ainda acolher duas provas de badminton, para pessoas com deficiência física ou auditiva e para pessoas com deficiência intelectual, no âmbito dos Jogos Olímpicos Especiais da China, que decorrem entre 8 e 15 de dezembro de 2025.



O anúncio saiu da primeira reunião da comissão organizadora dos 15.º Jogos Nacionais da China, que decorreu em Guangzhou, capital da província de Guangdong, que acolhe a prova, juntamente com os territórios semiautónomos de Hong Kong e Macau.



Numa conferência de imprensa, o presidente do Instituto do Desporto de Macau sublinhou que mais de nove mil pessoas já se inscreveram como voluntários para apoiar as competições na cidade.