Madalena Costa campeã da Europa de patinagem livre

No total dos dois programas, curto e longo, a lusa de 16 anos totalizou 251.11 pontos, claramente superior à italiana Gioia Fiori, com 199.38, e à espanhola Sira Gallardo, com 182.48, que completaram o pódio.



A primeira júnior a vencer o programa sénior foi mesmo a atleta mais bem pontuada em todos os escalões e em ambos os géneros.



“Estou muito feliz com mais esta conquista. Foi o quarto campeonato da Europa em que me sagrei campeã, mas este tem sabor muito especial por ser no escalão sénior. É o realizar de um sonho que tinha desde muito pequena. Ser campeã da Europa no escalão máximo é realmente espetacular. Trabalhei para isto durante toda a minha vida”, disse, ao site da Federação de Patinagem de Portugal.



Madalena Costa vai agora para o campeonato do Mundo que se disputa em Pequim a partir de 20 de outubro.



Este é o quarto pódio de Portugal em Trieste, um dia depois do ouro de Rita Azinheira e a prata de Martim Rodrigues, ambos no escalão júnior.



João Pedro Cruz já tinha sido bronze na competição de juvenis.