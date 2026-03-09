Madalena Matias e Gabriela Amorim em estreia na seleção portuguesa de ténis

Madalena Matias (1.358.ª do mundo) e Gabriela Amorim (sem ranking), ambas de 17 anos, juntam-se a Francisca Jorge (191.ª), Matilde Jorge (239.ª) e Angelina Voloshchuk (373.ª) nas escolhas da capitã portuguesa, Neuza Silva.



“Mais uma vez vou trazer juventude à equipa. São duas atletas muito jovens, a começar a dar os primeiros passos em torneios profissionais. Podem vir a ter algum futuro, dependendo também do trabalho que desenvolverem. O resto da equipa já é bastante experiente e recebe sempre bem as jogadoras novas e mais jovens. A Gabriela já treina muitas vezes com a Francisca e a Matilde, por isso já as conhece bem. A Madalena não conhece tão bem a equipa, mas vai ser muito bem integrada e vamos fazer de tudo para que se sintam dentro da nossa família”, disse.



No Grupo I da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, que se vai disputar no Complexo de Ténis do Jamor, em Oeiras, de 07 a 11 de abril, Portugal está no Grupo D, juntamente com Alemanha, Dinamarca e Suécia.



“É uma competição muito forte, com 16 equipas cada vez mais experientes e bem treinadas. Vamos ter um grupo muito equilibrado e muito difícil, mas ainda temos um mês para nos prepararmos da melhor maneira e planearmos os dias de competição”, referiu Neuza Silva.



No Jamor vão estar 16 equipas, divididas em quatro grupos e que vão disputar as três vagas de apuramento para o play-off de acesso à fase final da Billie Jean King Cup, que serão discutidas pelos vencedores de cada ‘poule’.

