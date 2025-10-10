Madeira acolhe mais de 4 mil atletas nos Europeus Masters de Atletismo

A cerimónia de abertura decorreu no Jardim de Santa Catarina, com desfile até à Câmara Municipal do Funchal, e contou com a presença de várias figuras institucionais e desportivas, entre as quais Domingos Castro, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Bruno Pereira, Vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Valentina Fedjuschina, Presidente da European Masters Athletics, Policarpo Gouveia, Presidente do LOC, e Egídio Olim, Presidente da Associação de Atletismo da Madeira.



Este campeonato destaca a Madeira como palco de excelência desportiva, reforçando o papel de Portugal na promoção do atletismo para todas as idades e evidenciando a capacidade organizativa das entidades envolvidas.

