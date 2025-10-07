Madeira SAD com kosovares e São Pedro Sul com polacas na Taça Europeia de andebol

O sorteio hoje realizado em Viena determinou que o Madeira SAD, vice-campeão nacional, começa por receber as kosovares do KHF Istogu (08 ou 09 novembro) e que joga a segunda mão fora (15 ou 16 de novembro).



Já a formação do São Pedro Sul, terceira classificada no campeonato do último ano, terá a sua segunda eliminatória na Taça Europeia, depois de ter afastado na segunda ronda as azeris do Kur AC.



A equipa do distrito de Viseu começará a terceira ronda fora, com a primeira mão no reduto das polacas do KPR Gminy Kobierzyce, e a segunda em casa.



A terceira eliminatória conta com 32 equipas, com 16 jogos a duas mãos e os vencedores seguem para os oitavos de final.



O Benfica, tetracampeão português, foi afastado no sábado pelas suecas do IK Sävehof, na segunda ronda de qualificação para a Liga Europeia.

