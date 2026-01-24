Madeira SAD despede-se da Taça Europeia feminina de andebol com vitória

No Pavilhão do Funchal, o Madeira SAD estava obrigado a inverter uma desvantagem de 11 golos trazida da primeira mão (37-26), na Grécia, mas apesar da atitude da equipa orientada por Pedro Luiz esse obstáculo revelou-se intransponível.



Frente ao seu público, a formação insular deixou uma boa imagem, numa partida equilibrada e com alternância na liderança do marcador, mas insuficiente para superar os 11 golos de diferença e garantir a qualificação para os quartos de final.



A primeira parte decorreu com as equipas a anularem a vantagem alternada de um golo com sucessivas igualdades, até que o PAOK, com um parcial de 4-0, passou para a liderança por três aos 9-6.



A formação insular reagiu, anulou a desvantagem e empatou aos 10-10, o que permitiu chegar ao intervalo a perder por apenas um golo (11-10).



Na segunda parte, que abriu com o empate a 11-11, o PAOK cavou um fosso de quatro golos, aos 15-11, que arrumou, de uma vez por todas, com qualquer pretensão da formação do Madeira SAD poder ainda discutir a eliminatória.



A formação grega aumentou a vantagem para cinco golos, aos 17-12, com pouco mais de 15 minutos para o termo do encontro, que as insulares contrariaram com um parcial de 3-0 (17-15), que deixou a diferença em dois.



O PAOK aumentou novamente a margem para três golos, aos 18-15, mas um último fôlego da equipa orientada por Pedro Luiz anulou a diferença (18-18) e garantiu o triunfo por 20-19, com um parcial de 5-1.



Maria Duarte, com sete golos em sete remates, foi a jogadora portuguesa em destaque na concretização. Olympia Andritsou, que falhou nos últimos segundos um livre de sete metros para empatar, foi a jogadora em destaque no PAOK, também com sete.