Madeira SAD perde com Atlético Guardés na Taça Europa de andebol

Em jogo de estreia da portuguesa Ana Seabra como treinadora principal da formação espanhola, após no início da semana ter substituído o asturiano Abel González, o Atlético Guardés saiu da Madeira com quatro golos para gerir em La Guardia, em 19 de fevereiro.



A equipa do Madeira SAD entrou bem no jogo, com uma eficácia ofensiva a rondar os 100 por cento, e cedo construiu uma vantagem inesperada de seis golos aos 7-1, já depois de Ana Seabra ter pedido a primeira paragem de jogo aos 6-1.



A formação insular manteve os seis golos de vantagem até aos 10-4, altura em que, tirando partido das exclusões de Marilene Souza e Ríssia Oliveira, o Atlético Guardés meteu um parcial de sete golos e passou para a frente do marcador aos 11-10.



O Madeira SAD, a acumular erros e falhas técnicas, esteve 15 minutos sem marcar, conquistando a igualdade a 11-11 por Marilene Souza, mas um parcial de 3-0 com um golo da portuguesa Patrícia Lima a dois segundos do intervalo, permitiu à formação espanhola recolher aos balneários a vencer por 14-11.



Na segunda parte, o Atlético Guardés abriu para uma vantagem de cinco golos aos 17-12, que aumentou para sete aos 21-14, com um parcial de 3-0, num período em que a formação portuguesa continuava a pecar no capitulo da finalização.



Com Neide Duarte e Maria Duarte em evidência na concretização, o Madeira SAD marcou seis golos consecutivos e reduziu para a diferença mínima aos 20-21, levando a treinadora Ana Seabra a nova paragem de jogo para quebrar o ímpeto das lusas.



O encontro passou por um período de equilíbrio, mas a maior eficácia das espanholas na finalização levou a desequilibrar o marcador, que a 10 minutos do fim da partida era favorável ao Atlético Guardés por quatro golos (25-21).



A equipa espanhola geriu a vantagem até praticamente o termo do encontro, que terminou com um golo nos últimos segundos por Neide Duarte, que marcou sete, reduzindo para quatro a vantagem final a favor do Atlético Guardés (30-26), que parte em vantagem para a segunda mão.



Maria Paula Estigarribia, com nove golos, seguida de Maria Sanchéz Gonzaléz, com sete, e da portuguesa Patrícia Lima, com cinco, foram as principais marcadoras da equipa do Atético Guardés, que recebe o Madeira SAD em 19 de fevereiro.