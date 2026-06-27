Madison Keys vence torneio de Eastbourne





(Com Lusa)





A dois dias do início de Wimbledon, a campeã do Open da Austrália do ano passado venceu a 112.ª jogadora mundial, com os parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 33 minutos.Atual 27.ª do ranking WTA, Keys, de 31 anos, conquistou o primeiro título desde o ‘major’ australiano, celebrando o terceiro cetro em Eastbourne, depois dos alcançados em 2014 e 2023.Já Tatjana Maria, semifinalista de Wimbledon em 2022 e especialista em relva, procurava o seu quinto título.