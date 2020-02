Madjer assume coordenação do futebol de praia português

A Federação Portuguesa de Futebol comunicou a entrada de Madjer para os quadros do organismo, onde desempenhará as funções de coordenador para o futebol de praia.



Em comunicado a FPF revelou que presidente da FPF, “vinha, desde o anúncio da retirada do melhor jogador da história de futebol de praia, feito em dezembro último, após a vitória de Portugal no Mundial do Paraguai, a ponderar a entrada do internacional na estrutura da FPF”.



O antigo jogador que, ao longo dos últimos anos, representou o Sporting CP, vai ser um dos responsáveis pela promoção e desenvolvimento da modalidade em que se notabilizou, passando naturalmente a acompanhar a seleção nacional.



Palavras ditas na primeira hora



Fernando Gomes, presidente da FPF, assumiu que Madjer era uma das pessoas que sempre quis ver a desempenhar funções na FPF após o fim da sua carreira: “Nós queremos os melhores profissionais a trabalhar na FPF. Sempre tivemos uma política de recrutamento muito exigente e sabemos bem, pelo percurso que fizemos juntos, que o Madjer nos vai oferecer, nestas novas funções, aquilo que os portugueses se habituaram a ver nele dentro do campo: profissionalismo, rigor, humildade, dedicação e excelência. Pela sua experiência e caraterísticas pessoais, como jogador ou dirigente, e por ser, como se costuma dizer, um “homem da casa”, especificou.



O novo coordenador para o futebol de praia, regozijou-se igualmente com as novas funções que vai assumir: "Sinto-me em casa, esta é a minha família desde há muitos anos. Vou continuar, todos os dias, a dar o meu melhor para Portugal ter ainda mais sucesso e para continuarmos a valorizar o futebol nacional”, explicou.



Madjer, recorde-se, conquistou três campeonatos do Mundo de Futebol de Praia e cinco ligas europeias, e foi, por cinco vezes, considerado o melhor jogador do mundo da modalidade. Participou em nove mundiais FIFA e marcou, em vinte e dois anos de carreira, 1082 golos em 583 jogos.