Mads Pedersen renova contrato com a Lidl-Trek

“Após refletir sobre o seu futuro, Pedersen decidiu que não se consegue imaginar a correr por mais ninguém, tornando oficial que ficará com a Lidl-Trek até ao final da sua carreira profissional”, lê-se no comunicado da formação norte-americana.



Aos 29 anos, o campeão mundial de fundo de 2019 segue os passos do belga Wout van Aert, que também assinou um vínculo "eterno" com a Visma-Lease a Bike, uma raridade no ciclismo.



“Tomar a decisão de continuar na Lidl-Trek até ao final da minha carreira foi realmente bastante fácil para mim. Desde que cheguei à equipa, em 2017, sempre me senti bem acolhido e apoiado por todos aqui”, declarou o dinamarquês.



O dinamarquês chegou ao WorldTour para representar a formação norte-americana em 2017, nunca tendo mudado de equipa.



“Isto é algo de que, obviamente, me sinto orgulhoso: fazer história com a Trek. (…) Esta equipa tornou-se como uma segunda família para mim”, destacou.



Momento alto da carreira



Pedersen está a viver uma das melhores épocas da sua carreira, tendo estado em destaque nas clássicas – foi segundo na Volta a Flandres e terceiro na Paris-Roubaix -, antes de dominar as jornadas inaugurais do Giro.



Após vencer as primeira e terceira etapas da "corsa rosa", o ciclista da Lidl-Trek lidera a geral com sete segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) e 14 sobre o seu companheiro checo Mathias Vacek, antes de percorrer hoje os 151 quilómetros entre Ceglie Messapica e Matera.



“A minha esperança para os próximos anos é vencer o 'Monumento' pelo qual continuo a lutar e acredito, que com o apoio desta equipa, será possível antes de a minha carreira acabar. É um dos meus grandes objetivos para os próximos anos e, em geral, ganhar o máximo possível”, enumerou o corredor.



Com 52 vitórias no currículo, Pedersen quer também ser “um bom líder” e ajudar “jovens corredores na sua formação”.