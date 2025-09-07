Mads Pedersen vence 15.ª etapa, Jonas Vingegaard segue líder da geral

Pedersen, líder da classificação dos pontos, vingou a fuga do dia ao cumprir os 167,8 quilómetros entre A Veiga e Monforte de Lemos em 4:02.13, batendo sobre a meta o venezuelano Orluis Aular (Movistar), segundo, e o italiano Marco Frigo (Israel Premier Tech), terceiro, com o português Ivo Oliveira (UAE Emirates) em 11.º, a 23 segundos.



O pelotão chegou a 13.31 minutos e Vingegaard manteve distâncias na frente para o português João Almeida, segundo a 48 segundos, enquanto o britânico Tom Pidcock (Q36.5) é terceiro, a 2.38 minutos.



Na segunda-feira, o pelotão cumpre o último dia de descanso desta edição da Vuelta.

