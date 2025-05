Mads Pedersen vence etapa inaugural e é o primeiro líder

Após os 160 quilómetros entre Durrës e Tirana, Trek venceu em 3:36.24 horas, o mesmo tempo do belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, graças às bonificações, Pedersen tem quatro segundos de avanço sobre Van Aert e seis sobre Aular.

No sábado, ainda em território albanês, corre-se a segunda etapa do Giro, com um contrarrelógio individual de 12,7 quilómetros, na capital Tirana.