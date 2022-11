Mafalda Lopes está na 2.ª ronda do Haleiwa Challenger de surf

No dia do arranque da competição, com ótimas condições de ondulação e de vento, Mafalda Lopes ficou no segundo posto da primeira bateria da "ronda das 48", com 11,33 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (7,00 e 4,33), atrás da havaiana Eweleiula Wong (14,17), e à frente da também havaiana Keala Tomoda-Bannert (8,50) e da japonesa Rina Matsunaga (4,77).Já Francisca Veselko foi terceira na terceira bateria da primeira ronda, com 7,23 (4,00 e 3,23), superando apenas a australiana Holly Williams (6,80) e vendo Zahli Kelly (12,73), da Austrália, e Nora Liotta (8,67), do Havai, seguirem em frente na prova que decorre na ilha de Oahu.Também a olímpica Yolanda Hopkins foi eliminada na última etapa das "Challenger Series", circuito de apuramento para a elite mundial, ficando no quarto e último lugar da sétima bateria, com 5,30 (2,73 e 2,57), atrás das espanholas Janire Etxabarri (7,33) e Ariane Ochoa (7,84) e da sul-africana Zoë Steyn (8,40), com as duas últimas atletas a avançarem.Assim, na segunda ronda, Portugal vai estar representado por Mafalda Lopes e pela olímpica Teresa Bonvalot, com a tetracampeã portuguesa (2014, 2015, 2020 e 2022) a iniciar a sua participação neste campeonato na "ronda das 32", devido ao seu melhor ranking.Bonvalot, que mantém aspirações de entrar no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2023, vai disputar a sexta bateria da segunda ronda com a francesa Vahine Fierro, com a brasileira Anne dos Santos e com a australiana Sally Fitzgibbons, uma das surfistas mais experientes a nível internacional.Por seu turno, Mafalda Lopes está na segunda bateria da segunda ronda com a norte-americana Alyssa Spencer e as australianas Sophie McCulloch e Dimity Stoyle.O período de espera do Haleiwa Challenger, nos Estados Unidos, decorre até 7 de dezembro, e Portugal conta também com Vasco Ribeiro e Frederico Morais no quadro masculino.