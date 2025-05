Mafalda Pires de Lima 8.ª no Europeu de kite

A lusa, que foi 14.ª classificada nos Jogos Olímpicos Paris2024, acabou a "medal series" que encerra a competição com um quarto lugar nos quartos de final, atrás da argentina Catarlina Turienzo, primeira, da francesa Lisa Caval, segunda e última apurada desta série, e da espanhola Gisela Borrell, terceira.



Pires de Lima confirma o oitavo posto que já trazia da fase de qualificação, numa competição que coroou a francesa Lauriane Nolot, vice-campeã olímpica, como nova campeã da Europa.



Na classe masculina, em que Tomás Pires de Lima acabou na liderança da frota de prata (a frota de ouro contou com 19 competidores), o campeão "open" foi o italiano Maximilian Maeder, de Singapura, com o título europeu entregue ao segundo classificado, o italiano Riccardo Pianosi.