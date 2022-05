Magdeburgo na final da Liga Europeia de andebol

No primeiro encontro da 'final 4', os germânicos, vencedores da prova em 1998/99, 2000/01, 2006/07 e 2020/21, as três primeiras ainda com a denominação Taça EHF, já lideravam ao intervalo por cinco golos (18-13).



O Magdeburgo vai encontrar na final, marcada para as 18:00 de domingo, o vencedor da segunda meia-final, entre o Benfica e os polacos do Wisla Plock, que se defrontam a partir das 17:30. O derrotado defronta os croatas no jogo do 'bronze' (15:30).