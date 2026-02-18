Magnier é o primeiro líder da Volta ao Algarve

Segundo ciclista mais vitorioso da temporada passada, atrás apenas do ‘imenso’ Tadej Pogacar, o francês de 21 anos confirmou as suas credenciais com um triunfo categórico em Tavira diante de três vencedores de etapas em grandes Voltas: o belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe), o checo Pavel Bittner (Picnic PostNL) e o ‘estelar’ Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), que foi apenas quarto.



“Penso que em termos de leque de sprinters é a minha vitória mais importante. Permitiu mostrar que estou em forma. A equipa fez um excelente trabalho, é algo positivo para o futuro”, assumiu o ciclista da Soudal Quick-Step, que cruzou a meta com o tempo de 04:21.04 horas e festejou a 25.ª vitória da curta carreira (no ano passado, foram 19).



Na jornada vitoriosa de Magnier e da equipa belga, que finalmente se estreou a ganhar esta temporada, também se mostrou Juan Ayuso (Lidl-Trek), o único candidato da geral a arriscar-se nos ‘pontos quentes’ e a tirar disso proveito: conquistou três segundos aos outros favoritos e é quinto da geral, liderada pelo jovem francês.



“Já tinha vestido a camisola amarela noutras provas, mas é muito bom”, disse o primeiro ‘comandante’ desta Algarvia, que tem quatro segundos de vantagem sobre Meeus e sobre o português Hugo Nunes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), um dos atacantes do primeiro dia.



Ao quilómetro 10 dos 183,5 a percorrer entre Vila Real de Santo António e Tavira saltaram para a frente da corrida nove aventureiros, todos de equipas portuguesas, ‘relegadas’ ao estatuto de animadoras de etapas na principal prova velocipédica disputada em território nacional.



Eram eles Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), João Silva (Feira dos Sofás-Boavista), Noah Campos (Tavira-Crédito Agrícola), Enzo Leijnse (Anicolor-Campicarn), Viacheslav Ivanov (Feirense-Beeceler), André Ribeiro e José Moreira (Gi Group-Simoldes-UDO) e Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar), recém-coroado vice-campeão europeu de madison.



A Soudal Quick-Step assumiu as despesas da perseguição e não permitiu que os fugitivos ganhassem uma vantagem superior a dois minutos, uma margem que já era inferior a um minuto a 35 quilómetros da meta, já depois da Alpecin-Premier Tech entrar também ao trabalho.



Do pelotão, rumo à terceira categoria de Faz Fato, saltou Hugo Nunes, que ‘engatou’ na fuga já depois da montanha – é Contte que lidera esta classificação - antes de se isolar e ser o primeiro a passar em dois dos três sprints sucessivos (os denominados ‘pontos quentes’) e somar seis segundos de bonificação, garantindo o terceiro lugar da geral.



“Sinceramente, o objetivo não era esse, aproveitei o momento. Eu queria ver se ainda pontuava na montanha, que era um dos objetivos a que me propus. Não consegui, agarrei a oportunidade de bonificar e estou muito contente, estou nos primeiros da geral”, resumiu o combativo ciclista da Credibom-LA Alumínios-MarcosCar.



Também Juan Ayuso acelerou para bonificar em duas metas volantes, com a sua movimentação a condenar a fuga a 24 quilómetros da meta.



Na aproximação à meta, os ‘comboios’ dos sprinters colocaram o melhor possível os seus ciclistas e entregaram-nos à sua sorte, com Magnier a bater os mais experientes Jordi Meeus, Pavel Bittner e, sobretudo, Philipsen, o grande candidato ao triunfo que foi apenas quarto apesar de ter tido Kaden Groves a lançá-lo.



Quinto a cortar a meta em Tavira, Santiago Mesa, da nacional Anicolor-Campicarn, foi relegado por sprint irregular, o que promoveu Rui Oliveira (UAE Emirates) ao top 10 da etapa.



Na quinta-feira, a segunda etapa e os seus 147,2 quilómetros entre Portimão e o alto da Fóia, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, apresenta-se como o primeiro teste sério aos pretendentes a suceder ao dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), nomeadamente para João Almeida (UAE Emirates), que hoje chegou no pelotão.



