Magnus Carlsen empata "contra o Mundo"

O invulgar duelo, chamado de "Carlsen contra o Mundo", começou em 4 de abril, com a resposta aos lances do norueguês, que foi campeão do mundo entre 2013 e 2023, a ser feita a partir do voto de todos os xadrezistas amadores que integraram o extenso grupo.



Carlsen tinha 24 horas para mover uma peça, com o mesmo tempo a ser dado depois ao "Mundo".



"Pouco depois da abertura, tive a sensação de estar um pouco melhor, mas, honestamente, depois não me deram a mínima hipótese", reconheceu, em mensagem vídeo, o jogador que possui a pontuação ELO mais elevada na classificação mundial.



O norueguês, de 34 anos, acrescenta que "definitivamente, o "Mundo" jogou xadrez de uma forma muito sólida, desde o início”.



Grande mestre aos 13 anos, Carlsen lidera a classificação mundial da modalidade e ganhou cinco campeonatos do mundo. Alcançou a classificação mais alta de sempre no xadrez, ELO de 2.882, em 2014.



Este é o terceiro jogo online "contra o Mundo" depois do russo Garry Kasparov, em 1999, contra 50.000 pessoas, e do indiano Viswanathan Anand no ano passado, contra 70.000. Ao contrário de Carlsen, ambos conseguiram a vitória.