Maialen Irigaray e Tiago Reis eliminados na estreia nos Mundiais de taekwondo
Os portugueses Maialen Carvalho Irigaray e Tiago Reis foram hoje eliminados na primeira ronda das respetivas categorias nos Mundiais de taekwondo, que se estão a disputar em Wuxi, na China.
Nos -67 kg femininos, Maialen Carvalho Irigaray, que se apresenta sem ranking, perdeu com a cazaque Nuray Khussainova, 30.ª do mundo, por 2-0, com os parciais de 8-1 e 6-0.
Perante o 21.º da hierarquia mundial, o jordano Zaid Alhalawani, Tiago Reis, 334.º, foi afastado na primeira eliminatória dos -68 kg masculinos, por 2-0, com os parciais de 4-4 e 14-1.
A seleção portuguesa apresenta-se com 14 atletas nos Mundiais. No feminino estão Kiara Barroso (-46 kg), Filipa Bastos (-53 kg), Leonor Correia (-57 kg), Maísa Monteiro (-62 kg), Maialen Irigaray (-67 kg) e Laetitia Barroso (-73 kg), com Noah Garcia (-54 kg), Tiago Lopes (-58 kg), Alfredo Martins (-63 kg), Tiago Reis (-68 kg), Lucien Propociuc (-74 kg), Manuel Martinho (-80 kg), Tiago Ribeiro (-87 kg) e Daniel Pinheiro (+87 kg) a serem os representantes masculinos.
