Mais de 13 mil jogadores pediram impedimento de apostar "online" em Portugal

Lusa 25 Jun, 2017, 10:20

Há dois anos foi legalizada e exploração e a prática dos jogos e apostas 'online' em Portugal. A primeira licença foi emitida a 25 de maio de 2016 e desde então 13,3 mil apostadores pediram "autoexclusão", numa média de cerca de mil jogadores por mês, segundo dados do primeiro Relatório Atividade do Jogo Online em Portugal.



Para o coordenador do Instituto de Apoio ao Jogador (IAJ) e especialista em adições, Pedro Hubert, estes números revelam "a atração que a sociedade tem pelo jogo" e por "este novo modo de jogar ['online']".



Mas -- advertiu - apostar 'online' representa "um risco grande", principalmente para os jovens, porque tem uma "série de atrativos", como ser "fácil, barato, cómodo e seguro e "estar "sempre disponível", que "favorece muito a adesão ao jogo".



Pedro Hubert explicou que os jovens são "uma população de risco" devido a uma "série de particularidades" que os caracterizam, como "a imaturidade, a impulsividade, a tomada de decisão e a ilusão de controlo".



Os dados que constam do relatório, publicado no 'site' do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) permitem constatar o interesse que os jovens têm por este modo de jogar.



Dos mais de 523 mil jogadores que estavam registados, a 31 de março, nas quatro entidades licenciadas, 60% têm idades entre os 25 e os 44 anos. Destes, cerca de 40% têm entre 25 e 34 anos.



Os jovens com idades entre os 18 e os 24 anos representam quase 30% dos apostadores, refere o documento, segundo o qual mais de metade do total reside nos distritos do Porto, de Lisboa e de Braga.



Analisando o primeiro trimestre do ano, o relatório indica que neste período 4,3 mil jogadores - cerca de 2,2% do total - pediram autoexclusão, um mecanismo que pretende "prevenir o jogo excessivo e evitar comportamentos e práticas aditivas".



"Nestes casos, a autoexclusão até funciona, o problema é que depois vão jogar noutros 'sites' não licenciados", disse, explicando que "o problema não está no jogo", mas na relação problemática que algumas pessoas têm com o jogo.



Para acautelar estas situações, as pessoas "têm de ser informadas sobre os riscos" que correm, sobre "as formas saudáveis de jogar" e os tratamentos que existem no caso de sentirem problemas, defendeu o especialista em jogo patológico.



Segundo Pedro Hubert, é este apoio que "tem faltado muito em Portugal", seja nos casinos ou nos 'sites' agora licenciados.



"Ainda bem que [o jogo 'online'] foi legalizado", mas "peca claramente pela componente do jogo responsável", disse, contando que há pessoas com problemas que nem sabem onde se dirigir.



A "partir do momento em que regulamentam a lei, também têm que dar as contrapartidas", sustentou.



Em 2016, segundo o relatório, foram apoiados 135 pessoas com problemas de jogo nos 15 Centros de Respostas Integradas, que funcionam junto das Administrações Regionais de Saúde.



Desde a entrada em vigor do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas 'Online', em 29 de junho de 2015, foram notificados 220 operadores ilegais para encerrarem a sua atividade em Portugal, enviadas 146 notificações aos prestadores intermediários para bloquearem os 'sites' e feitas nove participações ao Ministério Público para instauração de processos-crime.



Apesar das notificações, os operadores continuaram a disponibilizar jogos e apostas 'online' em Portugal.



O mercado português encontra-se atualmente repartido por quatro entidades exploradoras, às quais foram emitidas seis licenças.



Entre janeiro e março, a receita bruta gerada foi superior a 13,9 milhões de euros, um aumento de quase 50% face ao último trimestre de 2016 (cerca de 4,6 milhões).