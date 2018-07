Mais de 250 equipas em torneio mundial de futebol juvenil no Estoril - Ibercup

Lusa Comentários 01 Jul, 2018, 14:25 / atualizado em 01 Jul, 2018, 14:25 | Outras Modalidades

De acordo com a organização, o IberCup conta com equipas oriundas de 18 países, com todos os continentes representados, com o propósito de "combinar um torneio de futebol internacional com umas férias em família”.



O diretor do IberCup, Filipe Rodrigues, disse à agência Lusa que o evento "é atualmente um dos torneios mundiais de futebol juvenil mais importantes do mundo" e que já conseguiu reunir "mais de 80 países".



"Todos os anos temos cerca de 40 mil jogadores jovens e que no futuro podem estar a representar as suas seleções", referiu.



O vereador do Desporto da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira, disse à Lusa que dentro do concelho, no distrito de Lisboa, o desporto não é visto como "uma guerra de camisolas e de símbolos", mas como uma forma de permitir que as crianças cresçam "mais saudáveis e melhores cidadãos".



No evento vão estar presentes equipas como o Sporting, Estoril Praia, Belenenses, Dragon Force Porto (do Futebol Clube do Porto), Vâlencia, Bristol Inner City FA ou o USA United.



O torneio de sete contra sete jogadores também vai poder ser acompanhado através de uma aplicação móvel.



A cerimónia de arranque desta competição vai decorrer no Hipódromo do Estoril, pelas 20:00 de segunda-feira.