Mais ouro para Fernando Pimenta na Taça do Mundo
O português Fernando Pimenta conquistou a segunda medalha de ouro na Taça do Mundo de canoagem de velocidade de Szeged, depois de triunfar no K1 5.000 metros na Hungria.
Um dia após ter triunfado no olímpico K1 1.000 metros, o limiano voltou a ser o mais forte na distância mais longa, que venceu em 21.55,97 minutos, menos 1,48 segundos do que o dinamarquês Mads Brandt Pedersen.
O sul-africano Hamish Lovemore fechou o pódio, a 16,04 segundos de Pimenta, com o português Bruno Brasileiro a não terminar a corrida.
De manhã, João Ribeiro e Messias Baptista, vice-campeões mundiais, tinham sido terceiros na distância olímpica de K2 500 metros, ao terminarem em 1.27,54 minutos, atrás dos campeões olímpicos em Paris2024, os alemães Jacob Schopf e Max Lemke (1.27,12), e dos húngaros Levente Kurucz e Bence Fodor (1.27,16).
Na mesma distância, mas na final B, Iago Bebiano e Bruno Brasileiro foram sextos, com Clara Duarte e Teresa Portela a serem quintas na final B de K2 500, e André Moreira a terminar em sexto na final C de K1 500 metros.
Portugal termina a Taça do Mundo de Szeged com quatro medalhas, três de ouro, duas de Fernando Pimenta e uma de Pedro Casinha, no K1 200, e uma de bronze, conquistada por João Ribeiro e Messias Baptista.
(Com Lusa)