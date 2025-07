Mais três medalhas para Portugal nos Jogos Paralímpicos Europeus da Juventude

Daniel António venceu os 400 metros sub-20 na classe T20, com 49,91 segundos de tempo, e Tiago Ramos foi ‘vice’ no salto em comprimento, na mesma classe, com 6,43 metros de marca.



O bronze de Leonardo Silva, em F20 no lançamento do peso, foi atingido com 11,05 metros como melhor ensaio.



Assim, Portugal fechou a competição em Istambul com sete medalhas, depois de ouros para António Santos e Tatiana Couto, a prata de Mariana Silva e o bronze de Mónica Silva, no sábado.