Maísa Monteiro eliminada por líder do ranking nos Mundiais de taekwondo
A portuguesa Maísa Monteiro foi hoje eliminada nos 16 avos de final da categoria de -62 kg nos Mundiais de taekwondo, depois de perder com a líder do ranking mundial em Wuxi, na China.
Maísa Monteiro, que ocupa o 206.º lugar da hierarquia mundial, foi derrotada pela húngara Viviana Marton, que também lidera o ranking olímpico de -67 kg, por 2-0, com os parciais de 13-1 e 11-0.
Antes, na primeira ronda, a portuguesa tinha afastado a filipina Merica lillyn Chan, que se apresenta sem lugar no ranking, por 2-0, com os parciais de 4-3 e 8-0.
Nos -58kg masculinos, Tiago Lopes, 131.º do mundo, foi batido na primeira ronda pelo chileno Aaron Contreras Davalos, 39.º, por 2-0, com parciais de 8-0 e 8-0.
A seleção portuguesa apresenta-se com 14 atletas nos Mundiais. No feminino estão Kiara Barroso (-46 kg), Filipa Bastos (-53 kg), Leonor Correia (-57 kg), Maísa Monteiro (-62 kg), Maialen Irigaray (-67 kg) e Laetitia Barroso (-73 kg), com Noah Garcia (-54 kg), Tiago Lopes (-58 kg), Alfredo Martins (-63 kg), Tiago Reis (-68 kg), Lucien Propociuc (-74 kg), Manuel Martinho (-80 kg), Tiago Ribeiro (-87 kg) e Daniel Pinheiro (+87 kg) a serem os representantes masculinos.
