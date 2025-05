Mamadou Gassama prolonga ligação ao Sporting

"Este é um momento muito feliz para mim e para a minha família. Estou cheio de orgulho por poder estar aqui durante mais épocas. Quando saímos da zona de conforto temos sempre dúvidas e este era um projeto novo, com jogadores jovens, mas aqui, desde o primeiro dia, as pessoas estiveram à volta da equipa e isso torna tudo mais fácil”, manifestou o jogador espanhol, de 31 anos, citado pelos meios de comunicação dos ‘leões’.



Vindo dos espanhóis do Granollers, em 2021/22, ajudou o Sporting a conquistar dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças, mas ambiciona mais.



"Estou muito feliz por já ter vencido tudo, acho que fizemos história no clube e isso é importante, mas já é passado e queremos sempre mais. Estivemos perto de ir à final-four da EHF Champions League e isso doeu-nos, mas esta equipa pode continuar a lutar", desejou o canhoto, que nesta época apontou, até ao momento, 112 golos em 51 jogos.