Mamona em 8.º na etapa do Mónaco da Liga Diamante

Na última prova antes dos europeus de Munique, que vão decorrer entre 15 e 21 de agosto, na Alemanha, Mamona, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, fez a marca de 14,23 metros e terminou no oitavo lugar.Rojas, recordista mundial (15,74 metros) e três vezes campeã mundial, chegou à última série atrás da atleta portuguesa, mas "voou" para a vitória com um salto de 15,01.Shanieka Ricketts, da Jamaica, ficou no segundo posto, com um salto de 14,91 metros, enquanto o terceiro lugar foi para Tori Franklin, dos Estados Unidos, com 14,86.