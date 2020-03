Manuel Brito. "Deporto português é limpo sem casos relevantes de "`doping`”

Nesta entrevista ao jornalista Paulo Sérgio, o presidente da Entidade Antidopagem de Portugal diz que o ciclismo e o kickboxing são as modalidades mais preocupantes, ao contrário do futebol, que "deixou de ser uma modalidade perigosa.

Ideias da entrevista ao responsável máximo pelo organismo que controla os casos de “doping”, no país.







É a segunda entrevista que dá desde que tomou conta da ADOP e na conversa com o jornalista destacou nove ideias:



- As relações da ADOP com toda a gente estavam muito tensas. Já não estão;



- Controlar as elites passou a ser a prioridade. A equipa olímpica foi para o Jogo Olímpicos do Rio sem ser controlada;



- Há 40 casos por ano na média europeia;



- O desporto português não é perigoso;



- O ciclismo e o kickboxing são as modalidades mais apanhadas;



- O futebol deixou de ser perigoso;



- No ciclismo voltaram as auto transfusões. Prática que mata os atletas;



- Não faço fretes a ninguém;



- Tenho enorme confiança no desporto português.