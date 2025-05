Manuel Gaspar faz pausa por doença

“Esta época termina aqui para mim. Mais cedo do que queria, mais cedo do que planeei, mas com a mentalidade certa, porque sei que estou a fazer o que é preciso para voltar bem, forte e preparado. Agradeço a todos os que me têm acompanhado neste caminho cheio de pedras: colegas, amigos e família. Esta pausa é temporária. Voltarei assim que puder”, reconheceu o jogador, de 26 anos, numa publicação divulgada nas redes sociais.



Manuel Gaspar somava 28 encontros na época de estreia pelo Chartres, ao qual chegou proveniente dos também gauleses do Dijon, tendo sido diagnosticado com uma doença inflamatória intestinal crónica, que poderá danificar qualquer parte do aparelho digestivo.



“No início, tentei não dar demasiada importância. Comecei a perder peso (e a ter) dores constantes e muitas noites mal dormidas. Continuei a treinar, a competir e a fazer o que mais gosto, mas os sintomas foram-se agravando. Depois de várias consultas, exames e ressonâncias, tive finalmente um diagnóstico: doença de Crohn”, referiu o guarda-redes.



Com formação concluída no Sporting, ao serviço do qual se sagrou bicampeão nacional em 2016/17 e 2017/18, ganhando também uma Taça de Portugal, em 2021/22, Manuel Gaspar atuou pela seleção de Portugal nas fases finais do Euro2022 e do Mundial2023.



“É uma condição crónica e invisível, mas real e exige tratamento, que, neste momento, é incompatível com a prática de desporto profissional. Não foi uma escolha. Foi a realidade imposta pela própria doença e por aquilo que é necessário fazer para recuperar a minha saúde. É o que é”, admitiu o vencedor de uma Taça de França pelo Nantes em 2022/23.