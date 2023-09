Maratona Clube e Associação Salvador promovem inclusão em provas de atletismo

Em comunicado, as duas organizações referem que a parceria “visa reforçar a vontade de continuar a impulsionar a evolução do desporto adaptado, e mostrar que a atividade física está ao alcance de todos”.



“Acreditamos que juntando esforços podemos obter melhores resultados no universo das pessoas com deficiência motora, e a Associação Salvador já deu provas que é uma das instituições com mais trabalho realizado nessa área. É esse dinamismo e experiência que queremos incorporar nas nossas provas”, afirmou o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Moia.



A Associação Salvador, uma instituição que atua na área da deficiência motora, felicitou a preocupação demonstrada pelo Maratona e refere que parcerias com esse permitem “passo a passo, construir uma sociedade mais inclusiva para todos.”



A parceria inicia-se em 08 de outubro, em várias provas do programa da Maratona de Lisboa, e irá manter-se em todas as competições do calendário do Maratona Clube de Portugal.